為什麼Costco牛奶「超耐放」？外媒揭背後驚人真相

不少購買Costco自有品牌柯克蘭牛奶的人注意到，這款牛奶比其它品牌保持新鮮的時間更久。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）販售商品五花八門，吸引不少民眾前往採購，Costco自有品牌柯克蘭（Kirkland Signature）的牛奶更是熱門商品，但常喝柯克蘭牛奶的人注意到，這款牛奶比其它品牌的牛奶，保持新鮮的時間更久，甚至遠遠超過其標示的保質期，雖然有人認為這只是都市傳說，但外媒分析發現，這很可能是因為柯克蘭牛奶經過比美國政府法規更嚴格的檢驗與品質控管。

美媒《The Takeout》報導，柯克蘭牛奶保鮮時間更久，並不代表柯克蘭牛奶不會變質，畢竟它並非能常溫保存的牛奶，仍需冷藏。不過，柯克蘭牛奶的細菌含量極低，因此變壞的速度較慢。

請繼續往下閱讀...

造成這種情況的原因，是因為柯克蘭牛奶經過的檢驗標準，比美國政府《巴氏殺菌牛奶條例》（Pasteurized Milk Ordinance）所設定的基本安全標準更加嚴格，甚至連加工過程中所使用的水，都會被檢測是否含有污染物。

此外，生產柯克蘭牛奶的工廠還需要接受突襲式檢查，每批牛奶在上架前至少得通過 60 項微生物測試。這些嚴格流程的結果，就是柯克蘭牛奶的保存期限比一般超市裡多數品牌都還要長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法