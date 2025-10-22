美「鋼企」也要開採稀土 ! 專家曝 : 主動回應中美戰線 可吃到「1紅利」

美國鋼鐵廠克里夫蘭克利夫斯宣布進軍稀土開採，美企「國家主義轉型」成新趨勢。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府近期對稀土材料實施出口新限制，引發政治與經濟震盪。意外的是，一家美國傳統鋼鐵企業竟在此時宣布跨足稀土開採。據報導，總部位於俄亥俄州的克利夫蘭克里夫斯（Cleveland-Cliffs）宣佈，已啟動稀土勘探工作，並鎖定2個潛力礦區。消息一出，投資者爭相湧入，推動股價單日飆漲超過20%。

據報導，克利夫蘭克里夫斯這一舉動，象徵美企「國家主義轉型」成新趨勢，將企業發展與政府政策同步，主動爭取商業優勢為現今的核心策略。專家指出，這波「轉型熱」讓人聯想到當年企業紛紛改名轉向加密貨幣、區塊鏈與人工智慧的熱潮時期。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，美國長島冰茶飲料公司，在2017年12月宣布更名為「Long Blockchain Corp」，並「探索區塊鏈技術應用」。消息一出推動該公司股價當天暴漲近300%，但後續發展是，這家公司實際上並未開發出任何區塊鏈產品，最終於2021年被強制下市。

中國擴大稀土管控、美國再度揚言加徵關稅，使稀土成為貿易戰中的戰略籌碼。如今，在美中貿易緊張與資源戰升溫背景下，部分美企只是釋放一些「業務與國家戰略掛鉤」的信號，就足以撬動市場情緒。

這股趨勢不僅出現在傳統製造業，也延伸至高科技領域。從輝達（NVIDIA）到惠而浦（Whirlpool），越來越多企業正將自身定位為「維護美國技術主權」的關鍵一環。

對此，克利夫蘭克里夫斯執行長貢薩爾維斯（Lourenco Goncalves） 表示，公司若能成功開採稀土，將與美國「關鍵材料自主」戰略保持一致。他強調，美國製造業不應在關鍵礦產上依賴中國，我們希望成為解決方案的一部分」。

高盛報告指出，儘管美國已投入資金推動稀土開採、精煉與磁體製造，但部分設施最快要到 2028 年 才能投入運營。這凸顯了本土生產回流運動的結構性挑戰，從礦區開發、基建投資與技術積累都需多年才能落地。

與此同時，美國其他企業也尋求技術替代方案。其中，位於明尼蘇達州的尼倫磁體公司（Niron Magnetics）上週宣布與斯泰蘭蒂斯（Stellantis） 合作開發無稀土電動機磁體，為解決供應鏈風險提供新方向。

分析師認為，倘若未來美國政府廢除當前的稀土相關政策，屆時價格可能更低的中國稀土企業重新進入美國市場，這些美企將何去何從。但從另一層面來看，相較於產業鏈下游的其他行業，礦業企業應對這種變化或許會更容易一些。

不過，只要「去中國化」與「供應鏈安全」仍是市場主題，任何與國家戰略掛鉤的行動，依舊能帶來顯著估值和紅利。

