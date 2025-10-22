美股收盤》企業財報助攻道瓊逼近47000點 台積電ADR跌逾1％

美國股市週二漲跌互現。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週二漲跌互現，道瓊工業指數受可口可樂和3M等公司強勁獲利報告的推動，上漲218點、0.47%，盤中一度突破47000點，標普500指數略高於持平，以科技股為主的那斯達克指數下跌0.16%，費城半導體指數下跌0.67%，台積電ADR下挫1.07%，收在294.51美元。

綜合外媒報導，可口可樂和3M財報優於預期，股價分別上漲4.02%和7.66%，支撐道瓊指數。同為老牌經濟股的通用汽車上調全年預期業績，股價飆升14.86%，這家汽車製造商也下調川普關稅對全年業績的預期影響，稱預計將抵消約35%的衝擊。

請繼續往下閱讀...

同時，地區銀行Zions上週披露不良貸款問題，引發市場暴跌，而公布第三季獲利，顯示核心收益強勁，週二股價上漲1.39%。

市場密切川普下週與中國國家主席習近平的會面，因仍有不確定性，科技股在週二的交易中受到一定程度的打擊，Alphabet和博通均下跌約2%，人工智慧寵兒輝達回落0.81%。

市場預期聯準會10月底將再次降息1碼，支撐了市場人氣。週五即將公布的消費者物價指數預計將為通膨狀況提供線索，可能影響聯準會的決策。

道瓊工業指數上漲218.16點或0.47%，收46924.74點。

那斯達克指數下跌36.88點或0.16%，收22953.666點。

S&P 500指數上漲0.22點或0%，收6735.35點。

費城半導體指數下跌45.759點或0.67%，收6839.268點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法