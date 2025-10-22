Chrome勁敵現身！OpenAI推出自家瀏覽器Atlas

ChatGPT開發商OpenAI宣布，將推出自家的網頁瀏覽器Atlas，直接與Google競爭。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕由於愈來愈多網路使用者依賴人工智慧（AI）來回答問題，AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI在21日宣布，將推出自家的網頁瀏覽器Atlas，直接與Google競爭。

美聯社報導，若能成為線上搜尋的入口，這家全球估值最高的新創公司將可吸引更多的網路流量，並藉由數位廣告獲取收益。

OpenAI表示，ChatGPT目前的使用人口已經超過8億，但其中多數是免費使用者。這家位於舊金山的公司目前虧損大於收入，正在尋求新的獲利方式。

OpenAI表示，Atlas率先在21日於蘋果（Apple）筆記型電腦推出，之後也將推出微軟視窗系統（Windows）、蘋果iOS手機作業系統，以及Google Android系統的版本。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示，這是「一次10年難得的機會，能重新思考瀏覽器的意義，以及如何使用它」。

幾個月前，OpenAI高層主管在美國國會作證時表示，該公司有意收購Google的Chrome瀏覽器。當時這項假設性的收購，是針對聯邦法官可能要求Google出售Chrome，以防止濫用行為並遏制其壟斷地位。

然而，聯邦地區法官梅塔（Amit Mehta）上月駁回司法部要求Google拆分Chrome的主張，部分理由是他認為AI產業的進展正在重塑競爭態勢。

OpenAI的新瀏覽器將面臨Chrome的強大挑戰。Chrome目前全球用戶約30億人，並已開始整合Google的Gemini技術，以增添AI功能。

Chrome的成功或許可以成為OpenAI進入瀏覽器市場的藍本。當Google在2008年推出Chrome時，微軟的Internet Explorer（IE）幾乎壟斷市場，外界普遍不相信新瀏覽器能構成威脅。

然而，Chrome憑藉比IE更快的載入速度及其他優勢，迅速吸引大批使用者，最終顛覆市場。微軟被迫放棄IE，推出與Chrome運作方式類似的Edge瀏覽器。

另一家規模較小的AI新創公司Perplexity，今年稍早也推出自家瀏覽器Comet。該公司同樣曾表示有意收購Chrome，甚至提出345億美元的報價，但在法官梅塔駁回Google拆分案後告終。

