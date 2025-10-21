歐盟創新週聚焦AI、機器人、循環經濟 卓揆：共建半導體生態系穩健成長

行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫出席「2025歐盟創新週開幕暨聯誼酒會」。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰今（21日）出席「2025歐盟創新週開幕暨聯誼酒會」時指出，台灣與歐盟近年深化半導體、資通訊、綠能及再生能源等領域的合作，台灣因具備半導體、AI（人工智慧）及ICT（資通訊）產業製造優勢，吸引歐洲國際大廠來台投資，並設立研發中心，共同建立全球半導體生態系的穩健成長。

歐盟創新週將在10月21日至23日登場，由歐盟執委會率領官方與來自歐盟的產業聚落及企業訪團來台，擴大並深化台灣與歐盟合作的契機。經濟部與歐洲經貿辦事處今（21日）晚間共同舉辦「歐盟創新週開幕暨聯誼酒會」，今年歐盟創新週聚焦AI、機器人、能源轉型、智慧城市等面向。

卓榮泰強調，歐盟是台灣最大的外資來源，截至今年9月止，歐商對台直接投資已超過638億美元，歐洲企業的投入促進台灣綠能產業穩健發展，也帶動智慧製造、數位基礎建設與新興技術的創新升級，長期為台灣的就業與經濟成長做出實質貢獻。另一方面，著眼於歐盟製造技術及科技研發量能豐厚，台灣業者也積極布局歐洲市場，投入電動車、能源、衛星供應鏈等發展。

經濟部長龔明鑫表示，歐盟不僅是台灣第4大貿易夥伴，也是最大外資來源，我商赴歐投資亦大幅成長，例如半導體、AI伺服器等業者布局歐洲市場，歐盟企業也投入我半導體及綠能產業，對雙方產業的創新升級貢獻良多，為台歐經貿發展注入活水。

龔明鑫強調，將持續透過「台歐盟貿易暨投資對話（TID）」及「台歐盟產業對話（IPD）」等對話平台深化合作，就AI、機器人、循環經濟等領域的合作機會，進一步擴大中小企業與產業聚落在商務和技術上的交流與合作。

