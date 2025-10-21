美知名期刊：川普在貿易戰中敗給中國 台灣要自救 慎防被犧牲

最近，川普政府選擇否決了先前與台灣談判達成的一項價值4億美元的武器交易。這些武器對於台灣的防禦至關重要。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名的政治外交性雜誌《國家利益》（ National Interest）報導，美國總統川普似乎在他發起的與中國的貿易戰中退縮了。而這對台灣來說無疑不是好兆頭，台灣如今發現自己是北京和華府貿易戰中的犧牲品。 如果美國救不了台灣，台灣則要自救。

布蘭登·魏切特（Brandon J. Weichert）是《國家利益》的高級國家安全編輯，他撰文寫到，在美中關稅貿易激戰下，川普與中國達成某種形式的協議仍有實際的可能性，但美國在貿易戰中的糟糕表現，顯然令白宮感到震驚，也為美中關係的未來敲響了警鐘。

北京打出了自己的王牌，即中國在全球稀土礦市場佔據絕對主導地位，在貿易戰升級之際有效地打斷了美國的腳步。中國已經從華府獲得了重大讓步，例如川普最近批准輝達向中國科技公司出售先進的電腦晶片，儘管川普仍然拒絕中國獲得輝達最尖端的晶片。

最近，川普政府選擇否決了先前與台灣談判達成的一項價值4億美元的武器交易。這些武器對於台灣的防禦至關重要。眾所周知，川普政府否決這項交易，是其結束對中國貿易戰的更大努力的一部分。然而，中國在稀土問題上的強硬立場則絲毫不動搖。

魏切特指出，台灣領導人現在不得不質疑川普和美國對台灣國防的整體承諾。種種跡象表明，正如國防協議被否決所表明的那樣，川普政府領導下的美國並未致力於保衛這個被圍困的島嶼。

換句話說，美國保護台灣立場退卻，北京深知這一點，因此在處理台灣問題上愈發咄咄逼人，也愈發自信。美國與中國的貿易戰失敗，以及川普在這場注定失敗的貿易戰中甘願放棄台灣，都預示著如果中國對台灣採取軍事行動，將會發生什麼事。

正如中國牢牢掌控著全球已知數量的稀土礦和加工廠一樣，中國至少花了十年時間增強其在第一島鏈投射力量的能力，特別是針對台灣。同時，北京也建立起一種可靠的能力，無論何時美國決定發動攻擊，都能阻止其進入第一島鏈。

事實上，在目前的條件下，美國根本無法趕上中國在其周邊地區所取得的主導地位。當然，隨著時間的推移，美國或許能夠制定出因應措施。但這只是長遠考慮。在近期和中期內，中國仍保持顯著優勢。

正如貿易戰所表明的那樣，如果中國決定攻擊台灣，美國或者不會為台灣提供任何幫助。台北需要製定一項與北京打交道的新策略，盡可能少地依賴美國，因為當台灣需要他們時，美國可能不會出現。

貿易戰向世界發出警告：美國正在重新考慮其承諾。這並非必然意味著美國想要放棄這些承諾。相反的，它只是認識到自己在關鍵領域，例如稀土礦產行業以及對第一島鏈的主導權，已經被競爭對手超越，這是冷戰結束後近30年美國鬆懈的必然結果。

