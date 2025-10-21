中華電信簡志誠：低軌衛星是海地星空策略 正積極爭取與Kuiper合作

中華電信董事長簡志誠（右6）指出，仍積極爭取成為Kuiper在台合作夥伴。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕針對近期Amazon系的Kuiper衛星傳出已與遠傳（4904）展開合作，中華電（2412）董事長簡志誠表示，雖然Kuiper系統頻譜和遠傳確實最接近，但仍建請主管機關針對5G、衛星使用頻譜的不同，尋求最佳頻譜的分配方式，而低軌衛星通訊屬於「立國的議題」，不僅可提升偏遠地區與海上通訊覆蓋率，也是國家數位基礎建設的重要環節，中華電仍會極力爭取成為Kuiper合作夥伴。

中華電信多年前已與SpaceX接觸，且相關技術也完成測試，後因政府要求在台灣營運的衛星服務商，必須由本地投資人或公司持有至少51%股權，而SpaceX不願讓步而告吹 。

中華電信目前已取得OneWeb在台獨家代理權，簡志誠說：中華電目前聚焦推動OneWeb合作商機，OneWeb第一代系統已獲國家核准設置，明年將「大力推廣」，目標市場包括政府單位與遠洋漁業等需要長距離連線的場域，其中，遠洋漁船開出去一定要到衛星，中華電信已經準備好服務方案。

另外，中華電也與加拿大Telesat保持接觸，簡志誠說，Telesat目前僅有五顆衛星在軌道，進度相對緩慢，但仍持續關注。

中華電也正積極爭取成為Kuiper的合作夥伴。簡志誠指出，Kuiper使用的頻譜與5G部分重疊，涉及政策與法規界定問題，希望政府能釐清頻譜用途，確保衛星與5G通訊各自運作、不互相干擾。

簡志誠強調，中華電不僅要成為服務提供者，也希望透過代理與營運經驗，帶動台灣衛星產業鏈，包括衛星地面設備、通訊模組等產業起來，形成完整的生態系，也會將持續在低軌衛星市場中尋求合作與創新機會，打造台灣在全球新一代衛星通訊產業的戰略位置。

