3大股東加持 萊德光電-KY 11月下旬掛牌上櫃

萊德光電執行長沈培生。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊族群添新兵，專注在高階光纖通訊、光纖雷射及衛星雷射通訊光纖被動元件的英屬開曼群島商萊德光電-KY（7717），預計11月下旬正式掛牌上櫃。萊德光電執行長沈培生指出，成功切入衛星雷射通訊光纖被動元件市場領域後，受惠於產業爆發性成長，推升營運表限，看好光纖雷射市場仍屬初期階段，且是剛性需求、不受景氣循環影響下，對全年表現樂觀。

萊德光電-KY於1999年在美國西雅圖創立，專注光纖通訊、光纖雷射及衛星雷射通訊光纖被動元件等高階利基型客製化市場，關鍵核心技術所自行研發生產的光纖熔融拉錐機台技術為關鍵核心競爭力。

請繼續往下閱讀...

至於萊德在美設立已逾25年，為何選擇回台上櫃？沈培生說，包括董事長歐仁傑在內，95%股東都是台灣人，因此希望回台上櫃。目前大股東有環隆科技（2413）、大立光（3008）、宏全（9939）。

在衛星雷射通訊產品出貨順暢下，萊德2025 年上半年合併營收達4.74億元，年成長 43.4%，合併毛利率達61.2%，每股稅後盈餘3.13元，而2024年營收6.92億元，每股稅後盈餘3.35元，2023年營收5.29億元，每股稅後盈餘0.96元。

萊德指出，隨著全球低軌衛星（LEO）數量快速增加，衛星產業為解決傳統無線電波傳輸延遲高、頻寬受限等問題，已開始大規模導入衛星間雷射光通訊 （ISL）。雷射光通訊因具備傳輸頻寬更大、低功耗及安全性優於無線電波的優勢，已獲全球眾多衛星營運商採用。

根據工研院研究，2021~2031 年衛星間雷射光通訊設備的年複合成長率高達47%，市場規模預估於2031年將達21億美元。同時，全球LEO衛星數量在2023~2032 年將從7473顆增加至4.26萬顆，而衛星每3~5年則有汰換需求。

另外，應用在切割加工、3D打印以醫療等領域的光纖雷射，也隨著全球經濟穩定成長而成長，根據市調機構調查指出，2025年全球光纖雷射市場規模將達到76億美元，3033年則成長到175億美元，預估在 2025~2033 年的 CAGR 達 11.1%。

