10/31入帳！綜所稅第2批退稅9.2萬件、金額15.4億元

2024年度綜所稅結算申報，第2批退稅將於10月31日入帳。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕小確幸又來了！2024年度綜所稅第2批退稅將於10月31日入帳，當天撥入納稅義務人指定帳戶或寄發退稅憑單，根據財政資訊中心初步統計，全國符合綜所稅第2批退稅案件共9萬2071件，退稅總金額15億3596萬餘元，換算平均每件退稅1.67萬元。

財政部說明，綜所稅分成3批退稅，第1批退稅於7月底入帳，2024年度綜所稅第1批退稅共362萬餘件、退稅金額585億餘元，再創歷年新高，已於7月31日入帳；第2批退稅為10月31日，適用對象為二維條碼或人工申報案件；第3批退稅為明年1月20日，包括申報繳稅及不繳不退交查核定、以及逾期申報案件。

財政部表示，2024年度綜所稅第2批退稅將於10月31日撥入指定帳戶，未指定帳戶者將寄發退稅憑單，兌領期限為10月31日至12月31日止，民眾若接獲退稅憑單，請儘速於期限內向指定金融機構兌領或提出交換。財政部呼籲，請民眾多利用直撥退稅，只要報稅時填寫本人、配偶或受扶養親屬的存款帳戶，退稅款就可自動撥入指定帳戶，除可免除退稅憑單被冒領、遺失或因遷址無法收取的困擾，又可節省前往銀行辦理提兌的時間。

另，民眾除可利用各地區國稅局網站查詢退稅時程及撥付狀況外，也可利用自然人憑證或已辦理註冊的健保卡至財政部稅務入口網線上查調「退稅資料及退稅資料抵欠明細」，免出門就能即時掌握退稅資訊。此外，國稅局不會通知民眾去ATM進行相關操作，請民眾留意詐騙電話或簡訊。

