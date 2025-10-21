你買過嗎？外媒點名好市多「這款零食」美味令人無法抗拒 列必買清單

外媒表示，好市多果仁山核桃，該款多功能零食早已列在許多會員必買清單上。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕如果您已經在好市多購物，您可能會囤積他們最受歡迎的食品，外媒表示，如果您正在尋找1款能滿足您所有需求的新品，從零食到簡單的餐食搭配，再到烹飪和烘焙，那麼就不能錯過Costco Kirkland果仁山核桃，該款多功能零食早已列在許多會員必買清單上。

美媒報導，2.5磅裝的塑膠罐裝售價約15美元，1罐應該夠你吃一陣子了，除非你開始忍不住想吃，根本停不下來，Reddit用戶表示，「我再也買不起了。我3天就能吃完。我真是沒耐性。不過，我真的很愛吃」。

那麼，這些果仁山核桃究竟有何特別之處，讓你一旦購買就停不下來呢？首先，它的配料表或許能給你一些提示，山核桃裹著糖、紅糖、玉米糖漿、奶油和海鹽，這讓它們本身就是一種令人無法抗拒的美味。此外，它們的用途也十分廣泛，可以用於各種創意十足的吃法。

例如，從沙拉開始，你可以把它們切碎，直接撒在上面，帶來酥脆甜美的口感。 Reddit 上的用戶 PlainJaneLove推薦道：我們用它做沙拉，你喜歡什麼生菜就加什麼，加上切成兩半的超甜葡萄、果仁糖、藍紋奶酪醬和藍紋奶酪碎。太好吃了。

如果你比較喜歡甜食，山核桃也可以用來烘焙。它的一些絕佳用途包括直接烤成餅乾，加到布朗尼蛋糕裡，或弄碎加到派皮里，提升派皮的口感。最後，Costco 的果仁山核桃用途廣泛，你甚至可以把它們混合在一起，製作成美味的山核桃奶昔，讓你忍不住想再買１罐。

