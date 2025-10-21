輝達設址難題！私地選項 北市府要用多少錢買斷？

T17、T18「合意解約」截止日，已進入最後幾天倒數。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕T17、T18「合意解約」截止日，已進入最後三天倒數，而近期也不斷冒出新的土地來源，包括大同集團願意提供中山北路私有土地、以及北市替代役中心、水源營區的公有土地等，甚至臺北市副市長李四川直接說出，有多名私地主願意提供土地，但看在房產業者眼裡，認為最終還是在於「土地」的取得價格，若地價太貴，輝達不願意買單，但若太低，地主則不願接受。

房產業者指出，私有地能否成爲輝達設址選項之一的關鍵就在於地價要賣多少，即便私地主願意提供土地，但當初輝達會選擇T17、T18地上權案作為優先選項，關鍵就在土地成本，輝達一開始就不打算花高昂的費用直接買地，才會選擇地上權案。

請繼續往下閱讀...

而T12周邊的私有地，臺北市政府若透過徵收方式，估價後再進行買斷，之後以專案設定讓售地上權給輝達，同樣也會面臨私地主願意接受多少的地價才要割愛的問題。

倘若臺北市政府徵收金額，不符合私地主心中期待的土地金額，可能就讓這個土地來源選項出局，若是高價徵收，是否又存在北市府一直很在意的「圖利」疑慮。

至於，水源營區、松南營區等公有土地，則仍需要一定審議跟時間才能整合，甚至還有都市計畫等程序要走。資深商仲業者分析，如果單純計算T12所在街廓、土地面積約為2.4公頃，而臺北市政府所掌握的土地僅占該街廓比率約27%，高達73%皆為私人所有，預料整合難度不小。

T12整合難度不小

之後雖然可以透過估價師提供專業意見進行定價，但是達到各方皆可接受的最終地價共識，其實是需要時間磨合，另外，私人土地由臺北市政府出資收購後，再設定地上權給輝達，所有權買進的成本金額跟北市府在該地上權權利金收入會有明顯差距，也就是可能出現「買高設定低」的情況，因此，臺北市市議會是否在財政審議上願意支持，也是另外的一道關卡。

馨傳不動產智庫執行長何世昌則認為，臺北市政府提供的備案在程序上需耗費不少時間，而中央提供臺北市以外的土地，對輝達而言又不是首選，推測北士科與松南營區仍比較合適。而目前時間壓力在新壽身上而非輝達，因為臺北市政府不會等新壽，而所有的備案都會等輝達。不過，整起事件的關鍵仍是輝達，倘若輝達沒有決心放棄T17、T18，總部計畫恐會持續拖延下去。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法