萊爾富開賣「馬年發財卡」 只要100元週週抽輝達、台積電股票

萊爾富「2026馬年發財卡」將於10月29日率先開賣，全台限量發行100萬張，每張售價100元，其中最大獎項為輝達（NVIDIA）股票500股，共2名幸運得主可獲得；還有台積電股票1張，將送出5名，價值逾百萬元。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕萊爾富「2026馬年發財卡」將於10月29日率先開賣，全台限量發行100萬張，每張售價100元，其中最大獎項為輝達（NVIDIA）股票500股，共2名幸運得主可獲得；還有台積電股票1張，將送出5名，價值逾百萬元。

萊爾富表示，每張發財卡上內含3個免費兌換好禮，消費者只需掃碼即可將商品券儲存至 Hi-Life VIP APP 會員帳戶中，支援跨店分次兌換，讓您無論在哪間萊爾富都能輕鬆兌換餅乾、飲料等人氣商品！

消費者購買「2026馬年發財卡」後，只要於2025年10月29日到2026年2月24日期間登錄序號，並成為Hi-Life VIP會員，即可參加多重抽獎，每張卡片的序號愈早完成登錄，最多可獲得7次抽獎機會，讓參與者中獎機率大幅提升，而每組序號限中獎1次。

抽獎活動分別於2026年1月14日、2026年1月21日、2026年1月28日、2026年2月4日、2026年2月11日、2026年2月25日（最終場），總共6場，將透過萊爾富官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播，全民共同見證。



最大獎項為輝達（NVIDIA）股票500股，共2名幸運得主可獲得；還有台積電股票1張，將送出5名。

除了股票大獎，「2026馬年發財卡」更結合23家知名品牌，橫跨旅遊、美食、生活三大領域，提供多達70種超值好禮，包含：全新上市的iPhone 17手機、Nintendo SWITCH 2次世代遊戲主機、越捷航空台北至越南雙人來回機票。

家電類獎項有LG PuriCare超淨化空氣清淨機（AS601HWG0）、LG 12L除濕機（DD121MWE0）、禾聯14吋智能變頻DC風扇（HDF-14AH75B）、DORIS行李箱組（29+20吋）等好禮。

