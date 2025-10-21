落腳北士科T17、T18卡關 卓榮泰：一定把輝達留在台灣

行政院長卓榮泰21日赴立法院施政報告並備詢。（記者廖振輝攝）

〔記者李文馨／台北報導〕輝達台灣總部落腳北士科T17、18因地上權問題卡關。國民黨立委洪孟楷今天質詢關切，政府有無信心將輝達留在台灣。行政院長卓榮泰表示，北市府必須先把法律問題處理好，這個不難，政府有共識「一定要把輝達留在台灣」；但若台北市留不住，其他縣市可能留住輝達的話，行政院也願意促成。

立法院今天繼續進行施政總質詢，洪孟楷質詢時指出，輝達不管在哪個縣市設總部，重點就是留在台灣，但目前仍有紛擾，詢問政府是否有信心能把輝達留在台灣。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，第一，涉及法律問題，但他認為法律問題不難解決；第二，涉及經濟發展問題，政府一定要把輝達這種國際性大廠留在台灣，這是共識；第三，在政治上，內政部該協助核定地上權移轉問題，中央政府都已經核定，若台北市府還需要中央政府協助，會再跟北市府合作。

卓榮泰說，若台北市留不住，其他縣市有可能留住輝達的話，行政院也願意促成，但這需要看輝達本身設廠投資意願，「絕對不能讓它離開」。

洪孟楷追問，有無信心把輝達留在台灣。卓榮泰表示，政府花最大的決心與力道，希望輝達留下，台北市政府必須先把法律問題處理好，這個不難處理。經濟部長龔明鑫說，「我有信心」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法