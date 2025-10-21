站在安倍肩膀上射出的高市新三箭

日本首位女首相、現任自由民主黨總裁高市早苗。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，如果說安倍晉三以「三支箭」重塑了日本經濟的骨架，那麼高市早苗將要射出的，則是嶄新的「高市新三箭」。結合「安全保障產業資本主義」與「數位防衛經濟圈」兩大國家級成長戰略，與日本維新會長年推動的「關西大開發」。這是一個從國防到地方再生、從技術到體制的全方位成長組合，堪稱安倍經濟學的戰略版升級。

李鎮宇說，安倍的三支箭是貨幣寬鬆、財政刺激與成長戰略。高市的三支箭則更明確、更具國家策略色彩。她的思維強調，日本不應只是想「如何讓經濟變大」，而是更要想「如何讓經濟變強」。在她眼中，經濟安全不再是國防的附屬，而是國家競爭力的核心。

高市與岸田文雄最大不同，在於政策的重心。岸田的「新資本主義」講求「成長與分配」的雙核心，意在讓果實更平均；高市的「高市經濟學（Sanaenomics）」則把方向拉回成長本身。透過積極財政支出與具戰略目的的投資，讓科技與安全形成日本戰略「雙引擎」。她不避諱國防，不避諱企業獲利，甚至不避諱政府扮演風險承擔者。她相信，只要方向對了，「國防也能創造內需」。

他指出，高市的第一箭就是「安全保障產業資本主義」，也就是「國防即成長引擎」。高市是明確的鷹派，主張擴大國防預算、鼓勵民間與政府合作軍工科技研發，讓半導體、AI、量子等技術成為日本的國防支柱。她希望打造並強化日本版DARPA（美國國防高等研究計畫署），讓軍工產業從禁忌變成主旋律。國防投資不只是保命，更是創造內需與技術升級的火車頭。

第二箭是「數位防衛經濟圈」。身為前經濟安全保障與總務大臣，高市深知科技即安全。她主張日本應整合國安、產業、科技三個面向，強化5G、AI與半導體供應鏈自主，打造「可防可攻」的經濟體系。日本未來的競爭力，不只來自出口，而是掌握技術標準與資料主權。

第三箭，則是與維新會合作推動的「關西大開發」。日本維新會長年推動的「大阪副首都構想」，未來高市與維新結盟，此戰略將升級為國家級戰略。透過開啟新一輪關西灣區的基礎建設與都市再開發：包括2025大阪萬博、以及磁浮新幹線延伸至大阪。這不只是地方經濟再生，更是日本版國內經濟再平衡的示範區。

李鎮宇認為，高市主政下的自民黨與維新會組成的聯合政府，日本將進入一個「成長與改革並行」的新時代。財政上是戰略性支出、行政上是精簡改革、能源上是核能重啟、安全上是反擊能力合法化、憲法上是修憲推進。

整體來說，「高市新三箭」不只是安倍經濟學的延伸，更是站在安倍巨人肩膀上的日本國策再定義。高市要讓日本從「成長疲乏」走向「戰略性成長」，從「安全依賴」走向「安全自立」，從「東京中心」走向「多極平衡」。如果說安倍的三支箭是讓日本走出通縮，重塑日本經濟的骨骼；高市的新三箭，則是要讓日本經濟重新長出新的肌肉來。

