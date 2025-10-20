上海南僑成本大漲影響 南僑自結9月每股賺0.04元

南僑集團董事長陳飛龍表示，儘管中國市場這兩年面臨挑戰，南僑仍會繼續推進在中國的計劃，他接手南僑以來未曾出現虧損，不希望打破此紀錄。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕南僑 （1702） 今天公布9月營收19.81億元，年減6.17%；自結稅後淨利1074.5萬元，較去年同期5118.9萬元減少79.01%，每股盈餘0.04元，較去年同期每股盈餘0.21元減少0.17元。

累計1~9月營收172.61億元，較去年同期174.49億元減少1.88億元，年減1.08%；自結1~9月獲利2.08億元，較去年同期7.71億元，減少73.01%，每股盈餘0.84元，較去年同期每股盈餘3.11元減少2.27元。

南僑前3季獲利縮水主要是轉投資的上海南僑食品受到原物料成本大漲影響，9月自結獲利較去年同期衰退77.29%；累計上海南僑食品第3季稅後虧損人民幣531.95萬元 （約新台幣2285萬元），為上海南僑食品在上海A股掛牌以來首見單季虧損。

南僑集團董事長陳飛龍表示，儘管中國市場這兩年面臨挑戰，南僑仍會繼續推進在中國的計劃，他接手南僑以來未曾出現虧損，不希望打破此紀錄。泰國的辦公室正在擴大，以應對與中國、全世界及東協國家的生意需求，若要在東協國家擴充，所有生產也需配合。

南僑總裁李勘文表示，中國市場消費者信心與市場買氣受衝擊，營收並未有太大影響，但因為市場競爭激烈，在售價上做反應，因此獲利稍微衰退，預估已經落底，接下來就會反彈。

南僑將積極拓展中國二、三線城市業務，主要因為當地消費習慣已經慢慢接近南僑產品，客戶也往外發展。南僑人力、土地、廠房等仍持續投資，資本支出雖會影響財報表現，南僑將建立生產規模競爭優勢。

陳飛龍指出，南僑目前海外生意佔營收比重7成、台灣佔3成，長期目標是將海外生意佔比提升至85%，擴大海外市場的原因不是台灣市場表現不好，而是台灣市場人口關係擴充有限，況且南僑在中國和泰國擁有良好的業務基礎，是經營全球市場的有利點。

