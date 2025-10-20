鼎泰豐揚名海外！美媒讚揚最成功連鎖餐廳 曝成功秘訣

鼎泰豐廚師們在時代廣場鼎泰豐餐廳的玻璃牆後工作。（取自華爾街日報）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒華爾街日報報導，美國最成功的連鎖餐廳掀起餃子熱潮，來自台灣的鼎泰豐餐廳，以快速的服務和手工包湯餃，使其成為美國平均銷售額最高的連鎖店。

每週六，在紐約時代廣場的連鎖餐廳鼎泰豐都會供應多達2萬個精緻熱騰騰的餃子。在美國餃子熱潮中，沒有人比這家快速發展的台灣餐飲集團賺得更多。鼎泰豐在美國西岸起步，仰賴郊區購物中心的客流量，如今正向東岸的核心城區進軍。

位於時代廣場的曼哈頓餐廳是該連鎖店在美國最暢銷的餐廳。接下來：鼎泰豐將於週一宣布計劃在布魯克林市中心開設一家佔地2萬平方英尺的分店。

財務長尼萊什·帕特爾 （Nilesh Patel）表示，布魯克林是順理成章的下一步。「這裡多元化、富有創意、真實可靠」，他說。

餐飲諮詢公司「廚師之友」的老闆基思·德斯特說道：「這些銷售數字簡直荒唐，我們說的是那些生意好到難以置信的餐廳。」根據市場研究公司Technomic的數據，該公司在美國的16家餐廳去年平均年銷售額達2700萬美元。在Technomic追蹤的1500家擁有5家或以上分店的連鎖餐廳中，這數字無疑是最高的。

鼎泰豐去年又在加州聖莫尼卡和溫哥華開設了兩家餐廳。

鼎泰豐的「成功秘訣」很簡單：佔地1萬5000平方英尺供應更大、服務快速、以及源源不絕的手工湯包。西雅圖地區的房地產高管安德魯·斯科特達爾（Andrew Skotdal ） 說：「儘管在許多鼎泰豐分店門外都排起了長隊，但我從來沒有遇到過服務慢的情況」。斯科特達爾與鼎泰豐的一位老闆關係很好。

新澤西州居民阿瑪麗利斯·阿維拉爾（Amaryllis Avelar）說道：「我是個超級美食家，這家餐廳真是太棒了」。她和兩位同事在鼎泰豐吃了午餐。這頓飯他們花了大約320美元，包括四季豆、排骨、炒飯、蝦餃、甜點餃子和飲料。

鼎泰豐是一家家族企業，1972年在台北售出第一家餃子館，如今在全球擁有超過165家分店。 2000年，它在加州阿卡迪亞開設了第一家美國餐廳，此後逐漸擴張至加州及太平洋西北地區。

鼎泰豐在美國的16家餐廳去年平均年銷售額為2700萬美元。（取自華爾街日報）





鼎泰豐超過一半的門市都位於購物中心，該連鎖店選擇購物中心是因為這些地方停車位充足、能吸引新顧客，而且在顧客等位時還能提供娛樂活動。購物中心也從中受益。數據公司Placer.ai的一項分析發現，鼎泰豐在加州聖莫尼卡廣場購物中心開業後，顧客晚間光顧量和停留時間都有所增加。

在紐約布魯克林，鼎泰豐計劃於2027年在布魯克的一樓開業。布魯克是一棟豪華公寓大樓，其中單間公寓的月租金為3875美元起。該公司正尋求繼續在三州地區以及全美十大市場擴張。目前，公司已宣布了亞利桑那州斯科茨代爾的時尚廣場購物中心，以及加州爾灣光譜中心和布雷亞購物中心的開幕計劃。

