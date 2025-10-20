美股盤前台積電漲逾2.5％ 美光言論助威 半導體齊揚

美股盤前台積電漲幅超過2.5%，美光稱DRAM供應緊張更助長盤勢上攻。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美股盤前半導體齊揚，美光上升3.2%，台積電漲幅超過2.5%，而美光稱DRAM供應緊張更助長盤勢上攻。

10月20日，美股開市前，半導體股普升，美光科技上升3.2%，台積電升超2.5%，報302.56美元。超微、英特爾 漲幅超過1%。

請繼續往下閱讀...

消息面上，美光科技首席商務長Sumit Sadana表示，2026年DRAM記憶體供應形勢將比當前更為嚴峻。他指出，HBM產品對晶圓的消耗約為傳統DRAM的三倍，而主要廠商正將大量產能轉向HBM，疊加新建DRAM晶圓廠成本上升與周期延長，短期內難以實現大規模擴產。

輝達創始人兼首席執行長黃仁勳18日到訪台積電位於鳳凰城的半導體制造工廠，共同慶賀首塊在美國本土生產的Blackwell晶片正式上線，標誌着Blackwell產品已實現規模化量產。據悉，台積電亞利桑那工廠將生產包括2奈米、3奈米和4奈米晶片，以及A16晶片在內的先進技術，這些晶片對於人工智慧、電信和高性能計算等應用至關重要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法