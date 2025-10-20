中國9月對美稀土磁鐵出口暴跌28.7％ 川普警告：別玩稀土遊戲

中國9月稀土磁鐵出口量較8月減少，其中對美國出口更暴跌28.7%，顯示中國違背6月與美國達成旨在緩解關鍵礦產流通的協議。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中今年6月10日在倫敦舉行第二輪貿易談判，雙方就一項框架協議達成共識，中國將預先向美國供應稀土磁鐵。但《路透》報導，中國9月稀土磁鐵出口量較8月減少，其中對美國出口更暴跌28.7%，顯示中國違背6月與美國達成旨在緩解關鍵礦產流通的協議。美國總統川普週日（19日）警告，「不希望中國與我們玩稀土遊戲」。

根據中國海關總署公布的數據，中國9月稀土磁體出口量較8月下降6.1%，結束了連續3個月的成長，甚至在北京方面上週宣布擴大稀土出口管制範圍之前，出貨量就已經出現下降。

經濟學人智庫高級分析師經濟學人智庫（EIU）中國分析師李子謙表示：「稀土磁鐵出口的大幅波動表明，中國知道自己在國際貿易談判中手握關鍵一手。」

中國稀土磁鐵出口量從8月的6146 噸回落至9月的5774噸，這與中國讓企業更難取得稀土磁鐵出口許可證的媒體報導一致。中國商務部正在實施與今年4月美中貿易戰高峰時類似的審查措施。

依國家劃分，中國9月稀土磁體出口前5大目的地為德國、南韓、越南、美國和墨西哥；其中，對美國的出口較8月下降28.7%，對越南則激增57.5%。今年前9個月，中國稀土磁體出口總量為 39817 噸，較2024年同期下降7.5%。

在中國公布稀土磁鐵出口數據前，美國總統川普19日在空軍一號上警告，他不希望「中國跟我們玩稀土遊戲」，並暗示若中國承諾購買美國黃豆，他可能會推遲將對中國商品的關稅提高到100%的決定。

