外媒：「晶片之都」扭轉台灣生育率不是蓋的！數據高於全國平均 高薪年輕是關鍵

外媒報導，台灣「晶片之都」新竹扭轉了台灣生育低迷的局面，科技業的高薪幫助年輕家庭安頓下來，只要經濟能力許可，他們願意生小孩。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，台灣的「晶片之都」（chip capital）新竹扭轉了台灣生育低迷的局面，科技業的高薪幫助年輕家庭安頓下來，只要經濟能力許可，他們願意生小孩。

美媒Business Insider記者實地走訪台灣新竹報導指出，高薪和穩定的工作讓一些人能夠養育孩子。當記者提到自己前往新竹旅行時，一位台灣朋友打趣道：「新竹最賺錢的行業不是晶片，而是幼兒園。」這雖然是半開玩笑地說，但事實也差不多。記者的朋友補充說：「每當我去新竹，我都覺得周圍有這麼多孩子，我懷疑我們（台灣）是否真的生育率低。」

請繼續往下閱讀...

新竹是台灣半導體製造公司的所在地，也是構成全球晶片供應鏈的密集科技公司網絡的所在地，儘管台灣大部分地區都面臨著全球最低生育率的困境，但新竹的生育率卻略高於全國平均水平，這得益於高薪、經濟穩定以及大量年輕專業人士開始組建家庭。

此外，根據《Rest of World.org》報導指出，作為全球半導體供應國，台灣長期面臨全球最低生育率的困境，遠低於維持人口穩定所需的水準，雖然歷屆政府採取各種措施，從發放生育津貼和各種單身聯誼活動，但除了新竹科學園區外，其他地區似乎沒有任何進展。

去年台灣的生育率來到0.89，幼兒園和小學紛紛關閉，但新竹似乎沒有受到影響。新竹的生育率能保持在每名婦女生育1個孩子左右，當地居民更透露，學校的教室不夠用，產婦們得搶訂產後護理中心。

此外，台灣衛福部次長呂建德近期赴德國取經，德國生育率1.3高於台灣的0.9，盼交流尋「國安問題」解方。德國家庭政策被視為社會福利的核心之一，目前生育率約為1.3，高於台灣的0.9，女性勞動參與率已達77%，遠高於台灣的51.86%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法