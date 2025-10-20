T16、T17、T18比一比 簡舒培：誰拖拖拉拉很清楚

台北市議員簡舒培要求市府應發文督促新壽開工。（記者何玉華翻攝）

〔記者何玉華／台北報導〕在輝達落腳北士科T17、T18陷入僵局之際，新光人壽日前在基地辦理動土典禮，宣稱要打造「新光水岸森林園區」；台北市議員簡舒培指出，T17、T18與鄰近由金仁寶得標的T16幾乎同時間標脫，但開發進度卻差異甚大，可以看出誰積極開發、誰拖拖拉拉；要求市府應該發文詢問新壽，何時提出開工申報資料，市府全力協助開工，把新壽將開發延宕責任推給都發局一事說清楚。

簡舒培今（20）天在議會質詢指出，新壽日前的開工，是在太歲（北市府）頭上動土，如果要動土就要動真的，並舉幾乎同一時間，由金仁寶取得地上權的T16基地為例，2023年8月已經邀請台北市長蔣萬安出席動土典禮，建管處應該要求新壽趕快申請動工，不要浪費台北市民租給他的權利。

簡舒培指出，T16面積4.4公頃，於2022年1月18日簽約；T17面積2.2公頃，與1.6公頃的T18都於2021年11月12日簽約；T16申請建築執照耗時306天、雜項執照耗時242天，但T17建照申請耗時515天、T18建照申請469天，兩處至今沒有實質動工，且雜項執照至今查無申報開工資料。「T17、T18申報開工沒有動工，這次是真動工還是假動工?」

簡舒培說，就連申請都審跟變更程序，T17、T18花的時間幾乎都是T16的2倍，甚至對地政局兩次發文，先後要求「積極趕辦」、「說明開發進度延宕原因」都置之不理，還把進度落後的原因推給都審卡變更設計。

簡舒培表示，「誰積極開發、誰拖拖拉拉」，市府應該發文詢問新壽，何時提出開工申報資料，市府全力協助開工，釐清責任歸屬，避免新壽將開發延宕責任歸咎於市府。

