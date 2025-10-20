還在觀望？外媒喊現在是買入台積電好時機 關鍵理由曝光

《The Motley Fool》的分析師指出，台積電展望樂觀後，現在是買入的好時機。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電16日舉行法說會繳出亮眼的成績單，現在是買進台積電的時機嗎？投資媒體《The Motley Fool》的分析師Geoffrey Seiler指出，台積電看起來依然是AI浪潮中最大的贏家之一，就目前價位來看，現在依然值得買進，並點出原因。

報導指出，憑藉規模與技術優勢，台積電已成為全球半導體供應鏈的關鍵角色，也是人工智慧（AI）基礎建設的重要推手。雖然像輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）等晶片設計公司常登上頭條，但若沒有台積電，就無法量產這些先進晶片。

台積電在第三季中，7奈米以下製程占其營收74%，高於一年前的69%。最新的3奈米製程則占整體晶圓營收的23%，也高於去年的20%。雖然AI晶片是台積電營收成長的最大動能，高效運算（HPC）營收與前一季持平，但智慧手機晶片季增19%，占總營收30%，高於第二季的27%。HPC則占總營收57%，低於Q2的60%，但高於一年前的51%。

報導指出，整體而言，台積電營收成長41%至331億美元，每股美國存託憑證（ADR）盈餘從去年同期的1.94美元攀升至2.92美元，年增51%；EPS則年增39%。毛利率年增1.7個百分點至59.5%，營業利益率更成長3.1個百分點至50.6%，雙雙優於先前預估。不過，公司仍預期海外擴廠每年將拉低毛利率約2%至3%，後期甚至可能擴大至3%至4%。

現在該買台積電嗎？報導認為，台積電再度繳出強勁成績，主力來自AI與手機晶片。公司仍預估AI晶片需求將一路以年複合成長率約40%至2029年，而且目前需求甚至超越原先預估。近期OpenAI和Oracle宣布大規模AI基礎建設投資，再加上三大雲端巨頭的持續支出，未來多年，AI晶片需求的成長動能看來穩固。

同時，台積電也致力於在美國建置先進產能，計畫導入2奈米製程，並規劃1.6奈米。不過，美國的營運成本較高，導致公司調漲報價，部分客戶開始尋找較便宜的替代方案，如三星。但韓國方面在低節點的良率仍面臨挑戰。目前台積電仍是晶圓製造領域無可撼動的領頭羊。

從估值來看，以分析師對2026年的預估計算，台積電的本益比約為26倍。以其成長潛力而言，這並不算昂貴。因此，分析師Geoffrey Seiler認為，就目前價位來看，這檔股票依然值得買進。

