OpenAI豪擲數千億美元買晶片 融資能力引發投資者質疑

〔編譯陳成良／綜合報導〕在人工智慧（AI）競賽中，OpenAI正訂購價值數千億美元的晶片，引發投資者對這家新創公司如何為這些採購融資的質疑。在不到一個月內，這家推出ChatGPT的舊金山新創公司，已承諾向Nvidia、AMD和Broadcom採購驚人的26吉瓦（gigawatts）先進數據處理器，超過1000萬個單元，耗電量相當於20座標準核反應爐。

根據法新社報導，金融諮詢公司D.A. Davidson的董事總經理盧里亞（Gil Luria）表示：「他們將需要數千億美元來履行其義務。」挑戰是艱鉅的：儘管OpenAI創造了約130億美元的營收，但預計今年將虧損數十億，且要到2029年才能實現盈利。

OpenAI拒絕評論其融資策略。然而，共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）承認，建立足夠的運算基礎設施以應對AI的「雪崩式需求」相當困難，並指出需要創新的融資機制。Nvidia已宣布計畫在數年內向OpenAI投資高達1000億美元，OpenAI將利用這些資金向Nvidia購買晶片，形成一種「循環融資」（circular financing），Nvidia則透過取得OpenAI的股份來收回投資。

分析師憂投機泡沫 競爭對手財力雄厚

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）資深分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）寫道，OpenAI共同創辦人兼執行長奧特曼（Sam Altman）「有能力讓全球經濟崩潰十年，或帶我們所有人進入應許之地。現在，我們不知道會是哪一種。」

盧里亞認為，即使以OpenAI目前5000億美元的估值出售股份，也無法支付其晶片承諾，這意味著該公司將需要借款。一種可能性是利用晶片本身作為貸款抵押。

與此同時，像Google和Meta這樣財力雄厚的競爭對手，可以從其線上廣告業務產生的巨額利潤中為其AI努力提供資金。這種無節制的支出，引發了對類似1990年代末網路泡沫的擔憂。

部分專家仍樂觀看好 稱AI需求真實存在

然而，一些專家看到了關鍵差異。哈佛商學院教授勒納（Josh Lerner）表示：「今天對AI的需求非常真實，這與1990年代的繁榮似乎有些不同。」CFRA分析師齊諾（Angelo Zino）則指出，OpenAI的驚人成長和超過8億的ChatGPT用戶，證明了合作夥伴式的融資方式是合理的。

