解T17、18僵局 李四川再喊話新壽提解約條件由第三方審查

台北市副市長李四川說明輝達落腳北市最新狀況。（記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達落腳北士科T17、18陷僵局，不只傳出有新的秘密基地，新壽也表示願意跟市府合意解約，但對於補償金要跟輝達直接談；台北市副市長李四川今（20）天受訪表示，這還是「原地打轉」，過去5個月三方協商已經講得很清楚，輝達希望直接對市府，新壽只要提出解約的條件，市府會建議由第三方來審查鑒定，如果合理就報議會，這是目前解決僵局的方法。

李四川形容處理輝達一案是「遊刃有餘」，市府尚未收到新壽的回函；而輝達希望市府在24日前提供備案，目前所有備案都已經準備好，送給輝達參考。新壽想要跟輝達談，之前的MOU已經談得很清楚了，輝達希望能夠對市政府，由市政府收回土地，直接設定給輝達。因此，市府才在7月報內政部，希望能夠依照「土徵條例」直接設定給輝達，內政部回覆須修正辦法，市府也已修正完畢，經過行政院的核定。現在就等新壽跟北市府合議解約，土地就可以直接設定給輝達。

李四川也提到，補償金的部分，輝達根本不可能直接把錢匯給新壽，一個標的物不可能付給新壽一筆錢，又跟市府簽約付給市府一筆錢。三方在過去5個月協調了好幾次，最大的問題還是合意解約的價錢，市府要求新壽報出來，如果不能報出來就沒有辦法坐下來談。

李四川說，只要新壽報給市政府解約的條件，市府會由第三方像會計師公會、律師公會或估價師公會來做審查鑒定；合理了就報議會。若這個部分能夠往前走，就可以解決現在的僵局。但新壽現在提出來，還是跟回到這個契約一定要協調，但沒有金額，市府就不知道怎麼協調？

