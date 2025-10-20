自由電子報
不理新壽 李四川曝輝達T12、松南外有新選擇

2025/10/20 10:58

台北市副市長李四川說，還有輝達在看的土地未曝光。（記者田裕華攝）台北市副市長李四川說，還有輝達在看的土地未曝光。（記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達落腳北士科T17、18陷僵局，台北市副市長李四川今（20）天鬆口表示，台北市除了之前已經曝光的T12、松南營區，還有大同公司願意提供的基地外，還有其他未曝光的土地準備，但現階段還須保密，因為輝達還在看土地，等土地確定後，他會對外宣布。他還說，選擇的地絕對比T17、T18加起來大，如果中央能夠協助都市計畫變更快一點，交給輝達的的程序會跟T17、T18一樣，權利金也可能比T17、T18還便宜。

週末傳出輝達已同意改到T12，台北市副市長李四川今（20）天表示，輝達都不排斥，會就經濟部跟台北市提供的備案一一去看；之前提供的備案T12整合沒有問題，跟私人土地的部分都已經整合好。松南的部分，如果輝達要的是兩塊地，台北市政府一定會配合跟中央一起給輝達做選擇。其餘的部分也會做準備，「容我稍微保密一下，因為我們還是跟輝達在看土地，這些土地如果確定了，我會對外宣布。」

而最新傳出輝達已經開始探勘台北市的祕密基地，既不是T12也不是松南，李四川說，沒有所謂的秘密基地，沒有公布的基地都稱為秘密基地；不只有台北市政府，也有很多私人的土地也主動提供給台北市政，如大同公司的狀況，北市府都會彙整在24日之前給輝達。

李四川表示，未來選擇的地絕對比T17、T18加起來大，如果中央能夠協助都市計畫變更快一點，所有的程序還是會跟T17、T18一樣的時間交給輝達，也許權利金也會比T17、T18還便宜。

