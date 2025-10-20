開雲集團以1429億元出售美妝業務給L’Oréal

開雲集團（Kering）週日宣布，已同意以40億歐元的價格，將旗下美妝業務出售給萊雅（L'Oréal）」。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕法國時尚奢侈品集團「開雲集團（Kering）」週日（19日）宣布，已同意以40億歐元（約新台幣1429.1億元）的價格，將旗下美妝業務出售給全球最大化妝品集團「萊雅（L'Oréal）」。

《路透》報導，根據雙方協議，L’Oréal將收購開雲旗下的香水品牌Creed，並取得在開雲時尚品牌Gucci、Bottega Veneta與Balenciaga名下開發香水與美妝產品的50年獨家授權。

報導指出，這項出售交易是開雲集團減少淨負債的重要一步。截至今年6月底，開雲集團的淨負債達95億歐元（約新台幣2909.7億元），此外還有60億歐元（約新台幣2143.7億元）的長期租賃負債，引發投資人對其財務狀況的擔憂。

而此次出售是L’Oréal史上最大規模的收購案，金額超過該公司在2023年以25億美元（約新台幣766億元）收購澳洲奢華保養品牌Aesop的交易。

根據《路透》本月稍早報導，L’Oréal今年仍在評估多項收購計畫。據悉，阿瑪尼集團（Armani）的代表也曾與L’Oréal接觸，因已故義大利設計大師喬治亞曼尼（Giorgio Armani）在遺囑中，將L’Oréal列為其時裝品牌少數股權的優先買家之一。

