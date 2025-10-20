摩根大通曝名單 ! 「這30支」AI概念股讓美國家庭財富成長5兆美元

摩根大通點名，「這30支」AI概念股讓美國家庭財富成長5兆美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《商業內幕》報導，人工智慧是股票市場上最熱門的交易，這已不是什麼秘密，但摩根大通對投資於此趨勢的美國家庭所創造的財富進行了統計，數字令人震驚。

根據摩根大通在9月發布的1份報告稱，去年有30隻人工智慧股票使得美國人的財富增加了5兆美元（約新台幣近193兆元）。這30支與AI相關的股票已占標普500指數市值的約44%。

該行分析師萊因哈特（Abiel Reinhart）和費羅利（Michael Feroli）表示，估計美國家庭去年從這30隻人工智慧股票中獲得了超過5兆美元的財富，這將使他們的年度支出水平提高約 1800億美元，佔總消費的0.9%。

談到評選股票的方法時，摩根大通則指出，該行透過專有技術分析，在新聞與財報會議中頻繁與AI同時被提及的公司，形成了這份AI領導股票名單。

這份名單包括輝達、微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜及Meta、博通、特斯拉、甲骨文、Palantir、AMD、Salesforce 、IBM、Uber，以及ServiceNow、Qualcomm、Arista Networks、Adobe、美光、Palo Alto Networks、英特爾、CrowdStrike、Constellation Energy Corp、Cadence、戴爾、恩智浦半導體、Fortinet、Digital Realty Trust、Hewlett Packard Enterprise Co、美超微。

這份名單裡，近半數企業來自半導體與硬體產業，其次為軟體、雲端與諮詢公司，另有兩家企業涉足汽車與機器人領域。

雖然摩根大通持續看好AI股票長期潛力，但分析師也警告，若AI板塊出現回調，勢必對美國家庭財富造成重大衝擊。該報告指出，如果AI股票目前占標普500市值的44%，那麼其價格下跌10% 將導致家庭財富蒸發約2.7兆美元（約新台幣82.6兆元），並使消費支出減少950億美元（約新台幣2.9兆元）。

報導指出，目前並無跡象顯示，AI投資熱潮將迅速逆轉。隨著第3季財報季展開，包括台積電 （TSMC） 在內的多家科技巨頭均表示，AI需求強勁推升業績表現。摩根士丹利也於上週指出，這波AI投資浪潮的成本，可能在未來數年內即可完全回收。

