川習會如期登場 日股漲逾1200點

2025/10/20 09:03

川習會如期登場，日股飆逾1200點。（法新社）川習會如期登場，日股飆逾1200點。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上週五（17日）表示，兩週後在韓國與中國國家主席習近平的會面將按計劃登場，加上，日自由民主黨和日本維新會同意組成聯合政府的消息鼓舞，日股週一大盤漲逾2.6%，或1245點。

週一日股開盤漲750點，或1.57%，以48332點開出，指數開高走高，早盤漲1245點，或2.61%，來到48827點，截至台北時間8點58分，報48741點，漲1158點。

路透報導，美國總統川普上週五（17日）表示，兩週後在韓國與中國國家主席習近平的會面將按計劃登場，為先前劍拔弩張的氣氛釋出緩和訊號。川普形容，美中當前「相處融洽」，其團隊正尋求穩定對華關係的路徑。

他同時暗示，對所有中國商品加徵100%關稅「似乎不可行」，顯示在評估經濟承受度與供應鏈衝擊後，政策空間仍保留調整彈性。市場解讀，這一表態有助壓抑升級預期。

另，自由民主黨和日本維新會同意組成聯合政府的消息鼓舞，週一日本股市領漲亞洲，上漲 1.5% ，為日本首位女首相的誕生奠定了基礎。

