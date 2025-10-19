台灣挺邦交國爆買67億！巴拉圭牛肉出口狂飆逾3成樂翻

巴拉圭牛肉出口強勁，台灣也是大買家。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新統計，巴拉圭今年牛肉出口強勁，前三季出口額達16.04億美元（約台幣490.8億），年增31.7%，出口量逾27萬噸，年增10.5%，創2017年以來牛肉出口最高水準。台灣總計買了2.216億美元（約台幣67.8億），位居第二大買家，僅次於智利。

綜合《Ｍerco Press》等外媒報導，巴拉圭動物健康暨品質管理局（SENACSA）發布最新統計顯示，今年前三季牛肉出口量年增10.5%，出口總量達27萬6764噸，創2017年以來牛肉出口最高水準。

牛肉出口金額更是大幅成長31.7%，來到超過16.04億美元。整個「肉類綜合體」（包括牛肉、內臟和其他動物產品）的出貨量略有下降 6%，但價值增加 19%，達到 20 多億美元（約台幣612億元）。

報導稱，巴拉圭向50個目的地出口牛肉。智利仍是其主要市場，占出口總量的30%，前三季出口額5.14億美元（約台幣157.6億）。緊隨其後的是台灣，出口額2.216億美元，以色列排第三，出口額2.071億美元（約台幣63.4億）。

報導強調，巴拉圭牛肉市場比去年更加火爆，這得益於更優的價格、每頭牛更充分的利用以及更多元化的買家群體。

