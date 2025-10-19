AI成長潛力巨大 外媒推薦可買進博通、輝達和台積電3兄弟

外媒指出，在AI浪潮席捲全球下，博通、輝達和台積電因為在各自的領域領先群雄，可能在未來幾年受益最多。

〔編譯盧永山／綜合報導〕過去幾年，由人工智慧（AI）公司帶領的科技板塊，一直是驅動標普500指數大漲的動力，各種規模的科技公司都押注AI將改變他們的業務和服務。美國投資媒體《The Motley Fool》18日發文指出，在AI浪潮席捲全球下，博通（Broadcom）、輝達和台積電因為在各自的領域領先群雄，可能在未來幾年受益最多。

博通是AI的1家重要半導體公司，但在該公司宣布與聊天機器人ChatGPT的母公司OpenAI建立新的合作夥伴關係後，最近受到投資人高度關注。這項為期多年協議將促使2家公司共同開發AI加速器，OpenAI將負責設計晶片，而博通將負責部署AI伺服器機架和網路系統，目標是到2029年完成10吉瓦（GW）加速器的部署。

根據《華爾街日報》報導，這筆交易的價值可能高達數十億美元，而此時博通正處於全速發展的時期。博通管理層最近表示，到2027年，其AI業務的營收將達到900億美元（新台幣2.76兆元），較2024年成長650%。

而儘管AI晶片設計公司之間的競爭日益激烈，輝達仍占據市場主導地位，並且很可能在未來幾年內保持這個地位，至少70%的AI資料中心使用輝達的圖形處理器（GPU）為該公司帶來巨大的營收和獲利成長。

例如，輝達第二季營收成長56%，達到467億美元（新台幣1.43兆元），每股盈餘（EPS）經調整後達到1.05美元。對於輝達是否繼續從AI中獲益如此多持懷疑態度，似乎是合乎邏輯的，但這需要AI資料中心的支出大幅下降，但目前並未發生這種情況。輝達管理層估計，未來5年AI資料中心的支出上看4兆美元（新台幣122.74兆美元）。

最後，過去幾年AI的蓬勃發展離不開台積電的先進製造技術，隨著AI晶片需求的強勁成長，台積電將繼續受益。這是因為該公司占據了先進晶片市場約90%的市佔率，使其成為幾乎所有AI晶片生產的首選。這成為台積電成長的催化劑，該公司股價在過去3年上漲了372%。考慮到台積電管理層表示，今年該公司的AI收入預計將倍增，投資人未來還會迎來更多好時光。

