年收320萬淪月光族 45歲新貴夫妻1藉口專家無言了

若沒有做好收支規劃，即使是高收入者也會因為過度揮霍成為月光族。示意圖。圖中人物與本新聞無關。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕現在不僅是低薪階級是月光族，連高收入也因維持身分地位或害怕被比下去，必須應付龐大開銷。一對45歲的日本新貴夫婦年收達1600日圓（約台幣320萬），為了讓孩子讀私校及未來升上知名大學，花費巨資，加上吃好、穿好、住好，總說「一切都是為了孩子」，最終慘淪月光族。

日媒報導，樋口大輔和樋口千夏（皆為45歲，化名）住在東京的一棟高樓公寓。丈夫在大型製造商工作，妻子是專業人士，2人年收入達1600萬日圓，屬於高薪家庭。他們有一個兒子就讀於私立國中。週末，一家人喜歡外出用餐、短程旅行，生活看似舒適愜意，令人羨慕。

請繼續往下閱讀...

然而，這對夫婦的感受似乎並非如此，因為發現每月幾乎存不到錢，急尋專家解答。樋口夫妻倆強調，「我們根本沒打算過奢侈的生活，但是每個月，收入幾乎都花光，根本存不到多少錢。」

經詢問後，他們的開銷大部分可以用一句話概括：「兒子的教育費」。除了每月近10萬日圓（約台幣2萬）的私立初中學費外，大學入學輔導班的費用大約也要5萬日圓（約台幣1萬）。此外，他們還送他去英語補習班和程式設計班，光是教育相關的費用每月就超過20萬日圓（約台幣4萬）；另一項比較大的負擔房貸。

樋口夫婦解釋，「我周圍每個人都花了同樣的錢，當我考慮到我兒子的未來時，我認為這是一項自然而然的投資。」。夫妻倆在工作中的社交，以及與孩子上學相關的家庭出遊，這些加起來也不少。日常飲食也很講究，而且總說一切都是為了孩子。

報導指出，樋口夫婦以「為了孩子」為藉口，提升生活水準。眾所周知，一旦生活水準提高，再降低難度遠遠超乎想像。時間一分一秒地過去，他們卻遲遲找不到任何切實可行的解決方案。

什麼收入高卻存不了錢？報導認為，隨著收入的增加，子女教育、社交、日常用餐等各方面的支出門檻，都有上升的趨勢。高收入帶來的安全感，使人們對每筆支出的判斷變得鬆懈，造成「隱形浪費」。

若想打破這種惡性循環，第一步是將家庭財務狀況視覺化。例如，你可以先使用家庭記帳APP，準確了解支出情況，而不是粗略估算。接下來，審查可能產生重大影響的固定支出，最重要的是，養成「儲蓄」習慣，即在獲得薪水入帳後，立即預留一定的金額，建立一個利用剩餘資金生活的系統，可以避免無意識的浪費，並讓你穩定累積資產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法