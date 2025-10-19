印度陷白銀荒、倫敦爆軋空 銀市崩潰交易員抓狂

白銀17日一度觸及歷史高點後，隨即暴跌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕一場完美風暴席捲全球白銀市場。上週五（17日）白銀觸及每盎司54美元歷史高點後暴跌6.7%，凸顯市場極端壓力。印度最大貴金屬精煉廠正耗盡庫存，倫敦金庫存量也告罄，造成隔夜拆借的成本一度飆升至年化利率的200%，震驚市場。交易員喊銀市「幾乎崩潰」，彭博則形容，這是自45年前亨特兄弟試圖壟斷市場以來，白銀市場面臨的最嚴重危機。

綜合彭博等外媒報導，印度社交媒體網紅掀起的散戶狂潮、中國假期導致的供應中斷及倫敦金庫存量告罄，引爆自1980年亨特兄弟操縱事件以來最嚴重的白銀市場危機。

印度最大貴金屬精煉廠耗盡庫存，該公司交易主管Vipin Raina驚呼，27年來沒見這麼瘋狂的市場。摩根大通等大型銀行一度停止向印度供應白銀，最快要到11月才能交貨。

這股狂熱已蔓延至倫敦白銀市場。該市場是全球白銀價格的制定地，也是全球各大銀行進行巨額買賣的地方。如今，該市場已然供不應求。交易員形容，市場幾乎崩潰，就連大型銀行也不願報價，因為他們接到客戶不斷打來的電話，這些客戶怨聲載道，既沮喪又疲憊。

倫敦市場可自由流通庫存已降至不足1.5億盎司，而每日交易量則約2.5億盎司，造成隔夜拆借的成本一度飆升至年化利率的200%，大型銀行紛紛退出報價，買賣價差擴大到幾乎無法交易的程度。

交易員描述，借入白銀的客戶反覆詢問拆借成本，當銀行無法展期時，客戶直接對着電話咆哮。瑞士貴金屬精煉商Argor-Heraeus 坦言，倫敦市場租賃幾乎沒有流動性，我們基本停止所有非契約承諾的收購。

面對倫敦供應危機，交易員轉向紐約商品交易所Comex庫存。過去兩週，Comex庫存減少超過2000萬盎司，爲25年來最大降幅。交易員將白銀運往倫敦以緩解擠兌，但物流複雜，海關延誤可能導致展期成本激增，外加川普可能祭出礦產關稅，也增加套利風險。

多倫多道明證券分析師加利（Daniel Ghali）一年多來一直在警告倫敦市場即將面臨軋空。在這個情況達到頂峰的幾天前，他發出了一份報告，他認為軋空即將結束，並建議客戶押注更低的價格。

