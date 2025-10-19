傳美光重金挖角三星工程師 韓媒曝搶才大戰與台灣有關

韓媒指出，美光正從三星電子、SK海力士等公司，招募經驗豐富的韓國工程師。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒指出，全球記憶體巨頭美光近期大舉招募韓籍工程師，業內人士19日透露，美光目前正在透過全球商業社交平台領英（LinkedIn），從三星電子、SK海力士等公司招募經驗豐富的韓國半導體工程師，到其位於台灣台中的晶圓廠工作，據悉年薪最高達2億韓元（含獎金，約台幣440萬）。

韓媒《HankYung》報導，美光在台灣的工廠是其最大的DRAM生產基地，同時也生產高頻寬記憶體（HBM），這是人工智慧（AI）不可或缺的半導體。

業內人士透露，美光目前正在透過領英（LinkedIn），從三星電子、SK海力士等公司招募經驗豐富的韓國半導體工程師，其招募流程包括當地獵人頭公司審核工程師在領英上發布的履歷和個人資料，聯繫他們並為其提供職位。

報導稱，美光提供的許多職位與HBM和封裝相關，據悉已有一些工程師已獲得高階主管職位。這些高階主管職位的年薪因層級而異，業內人士估計，年薪最高可​​達2億韓元（含獎金）。

報導提及，美光不僅向韓國半導體工程師發出工作邀約，還向在韓國設有分公司的外國半導體設備公司和顯示器公司的員工發出邀請。

報導說，美光此舉被解讀為試圖透過正在擴張的跨國工廠招募人才，以及從擁有DRAM優勢的韓國企業挖角工程師，來確保HBM的競爭力。

報導指出，美光是繼SK海力士之後，第二家向輝達供應HBM3E（第五代）的公司。目前，美光正全力以赴擴大其產能，與三星電子和SK海力士相比，其產能有所不足。美光正在台灣、美國、日本和新加坡興建和擴建包括HBM在內的DRAM生產基地。

