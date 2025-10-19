自由電子報
傳開雲集團擬1226億出售旗下美妝部門給L'Oréal

2025/10/19 12:07

傳法國時尚奢侈品集團「開雲集團（Kering）」傳出擬以約40億美元（約新台幣1226億元）的價格，出售旗下美妝部門給全球最大化妝品集團「萊雅（L'Oréal）」。（示意圖，路透）傳法國時尚奢侈品集團「開雲集團（Kering）」傳出擬以約40億美元（約新台幣1226億元）的價格，出售旗下美妝部門給全球最大化妝品集團「萊雅（L'Oréal）」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕法國時尚奢侈品集團「開雲集團（Kering）」傳出擬以約40億美元（約新台幣1226億元）的價格，出售旗下美妝部門給全球最大化妝品集團「萊雅（L'Oréal）」。

綜合媒體報導，知情人士指出，雙方交易已接近達成協議，最快可能於下週正式宣布。

報導指出，萊雅將收購香水品牌Creed，並取得開發開雲旗下多個時尚品牌，包括Bottega Veneta、Balenciaga與Alexander McQueen等相關美妝產品的權利。

報導稱，若交易成真，這將是開雲集團新任執行長梅奧（Luca De Meo）的一項重大行動。梅奧於今年9月正式上任開雲集團執行長職務，致力於解決公司高負債問題，該問題曾引發投資者的擔憂。截至今年6月底，開雲集團的淨負債達95億歐元（約新台幣3408億元）。

對於上述報導，開雲拒絕置評，而萊雅則尚未回覆媒體置評請求。

