前債王警告：黃金已成一種迷因資產

〔財經頻道／綜合報導〕前「債券天王」、美國傳奇投資人葛洛斯（Bill Gross）近日警告稱，黃金已經成為一種「動能/迷因資產（momentum/meme asset）」。

綜合媒體報導，黃金價格近來不斷飆升，本月17日連續第4個交易日創新高，飆破每盎司4300美元（約新台幣13萬1814元），引發市場關注。

對於黃金價格近來漲勢，葛洛斯17日在社交平台X發文表示看法，認為黃金價格目前看來漲勢過猛，認為黃金已經成為一種「動能/迷因資產）」，建議想買黃金的投資人「暫時觀望」，不要太快下手。

葛洛斯還在發文中，將美國一些地區銀行形容為「蟑螂（cockroaches）」，指這些「蟑螂」可能還會繼續拖累股票和債券市場，並補充表示，10年期美國公債殖利率「不應低於4%」，考慮到供應過多與財政赤字，即使美國經濟「正在放緩、即將降至1%的成長率」，殖利率也應該更接近4.5%。

