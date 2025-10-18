開採黃金的西方大國「金庫卻空空」 驕傲曝「沒必要這麼做」原因

黃金價格已創下歷史新高，世界各國央行紛紛囤積黃金。然而，每年開採價值數十億美元黃金的加拿大卻沒有儲備任何黃金。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格已創下歷史新高，世界各國央行紛紛囤積黃金。然而，每年開採價值數十億美元黃金的加拿大卻沒有儲備任何黃金。也就是說，加拿大是七國集團中唯一一個金庫空空的國家。

為何沒有國家金庫沒有黃金，加拿大財政部表示，「沒必要這麼做」。該部門表示，官方儲備旨在幫助和保護加元的對外價值，加拿大在沒有黃金的情況下也實現了這一目標。

請繼續往下閱讀...

上週黃金交易價格超過每盎司4200美元。加國財政部向彭博表示，如果政府想減緩加幣貶值，就會動用外匯存底（主要是美元）在外匯市場上購買加幣。但自1998年以來，政府從干預過貨幣市場。

財政部發言人：「我們認為，持有高品質、有利息的外幣資產比黃金更適合實現這些目標。」

歷史記錄顯示，加拿大於2016年出售了其最後一批黃金，結束了自20世紀60年代開始的長達數十年的黃金儲備淘汰進程，當時其黃金儲備曾達到1023噸。道明證券大宗商品策略主管巴特馬利克 （Bart Malek） 表示，這筆錢如今價值約1800億美元。「這可能是個錯誤」，馬利克說。

馬利克說示，幾十年前，當美元穩定、黃金價格低廉時，加拿大出售黃金的決定是合理的。但現在是時候實現投資組合多元化了。加拿大官方儲備價值1270億美元，全部以紙幣形式存在，其中超過一半為美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法