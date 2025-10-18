貧窮悲歌！緬甸人揪團赴「這國」賣腎太恐怖 黑市一顆喊10萬

緬甸經濟情勢嚴峻，近一半民眾生活在貧窮線以下，許多人為生活所迫選擇賣掉器官。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒披露，緬甸在軍政府的統治下，經濟大崩盤，超過40%生活在貧困線之下，為了生活只好前往印度賣自己的器官。黑市一顆喊價700萬緬幣（約台幣10.2萬），還形成完整跨國器官買賣產業鏈。一位賣掉腎臟的緬甸民眾直接改當仲介，連親姊姊都在他的介紹下賣掉腎臟了。

共同社報導，距離緬甸最大城市仰光一小時車程的Kambe村，25歲的 Cho Cho居住在此。 Kambe村約有700人。2021年2月政變爆發前，他一直是一名建築工人，並且有一些積蓄。然而，政變後，他失業了，通膨加劇，再加上他3歲的兒子住院，導致債務激增無力償還，最終選擇在2023年5月賣掉自己的一顆腎臟。

Cho Cho回憶，有一名35歲女性掮客主動找上他，問他要不要賣腎臟，隨後安排他與接受器官的緬甸買主前往印度新德里。他描述，整個作業流程已經系統化，掮客準備好宣稱捐贈者是移植受贈者親屬的偽造文件，通過醫院審查，並成功進行手術。

他還說，當時醫院裡住著許多購買器官的緬甸人，附近還有多家類似醫院。大約一個半月後，他出院了，其他出售器官的緬甸公民也搭飛機回國。

如今 Cho Cho則轉當掮客，每介紹一名器官捐贈者可賺取約1萬日圓（約台幣2000元）的仲介費，雖然販賣器官在當地是違法的，其實緬甸當局與警察都會睜一隻眼閉一隻眼。Cho Cho的29歲姊姊也在2024年將腎臟賣給軍政府高官親屬，由於身分特殊，手術地點改在緬甸東北部撣邦的醫院進行，但流程與印度類似，姊姊賣掉腎臟後，拿到700萬緬元。

2023年，27歲的Kanko也因為母親的債務而賣掉自己的腎臟。還清債務後，他用剩下的錢在村裡買一棟房子和一塊地，他說，「我看到村裡的朋友們賣掉器官，很快就把錢花光，我則想留下一點東西。」

