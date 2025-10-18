有望追上台積電2奈米？傳英特爾18A吞微軟肥單

外媒指出，英特爾18A製程拿到微軟大單。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒《SemiAccurate》披露，英特爾晶圓代工部門正在為微軟生產一款以 18A 或 18A-P 製程（對標台積電2奈米）為基礎的 AI 晶片。由於缺乏細節，外界推測新一代 Maia 晶片可能由英特爾代工。

《路透》曾指出英特爾正積極與包括輝達、Google、微軟等科技巨頭，洽談18A製程，還傳出微軟已簽下「決定性合約」。不過，英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）曾在財報會議坦言，目前尚無明顯的「外部需求」，承諾量並不顯著。此話被市場解讀為18A製程尚無大客戶下單。

請繼續往下閱讀...

不過，最新消息指出18A製程似乎已斬獲大客戶。根據《SemiAccurate》報導，英特爾晶圓代工事業，正為微軟生產一款以 18A 或 18A-P 製程為基礎的 AI 晶片。由於缺乏細節，外界推測新一代 Maia 晶片將由英特爾代工。

科技媒體《Tomshardware》也說，到目前為止，英特爾18A 製程僅正式獲得一個主要外部客戶，那就是微軟。雖然我們傾向於將微軟視為雲端運算和軟體巨頭，但該公司擁有相當強大的硬體開發（或至少是硬體定義）團隊，能夠為各種資料中心應用建立客製化晶片，包括 Cobalt CPU、DPU 和 Maia AI 加速器等等。據悉，微軟的下一代 AI 處理器之一將由英特爾代工廠生產。

報導認為，如果消息屬實，這筆交易將使微軟能夠進入美國本土晶片供應鏈，進而避開目前台積電在晶片製造與先進封裝產能方面的瓶頸。此外，考量到美國政府對英特爾的投資，這筆交易對微軟而言也有地緣政治與策略上的優勢。

至於台積電2奈米進度部分，董事長暨總裁魏哲家16日在法說會上表示，2奈米已如期於本季量產，良率表現優異，在HPC、AI 驅動下，2 奈米需求將在2026年快速成長，加強版N2P及A16也將在明年下半年量產，2奈米家族將成為台積電大規模且長期貢獻營運的製程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法