記憶體進入超級循環？焦佑鈞：看A I熱潮持續多久

華邦電董事長焦佑鈞。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／南投報導〕AI需求大爆發，牽動記憶體掀起缺貨及漲價熱潮，市場預期記憶體將邁向長達5 年、甚至達10年之久的「超級循環期」；記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞不認同記憶體正邁入「超級循環期」的說法，認為供應商面對市場供不應求，必然會擴產，從建廠到生產至少為期兩年，等新產能開出，供需就會達到平衡，真正觀察重點是AI的熱潮能持續多久。

焦佑鈞信心十足表示，華邦電高雄廠即使擴產，將不會造成營運的包袱。

焦佑鈞認為，記憶體產業的景氣循環規律並未改變。循環主要由建廠速度決定，一個廠的建廠週期約為兩年。他直言「好消息是上升循環開始，壞消息是下降循環會在兩年後開始」。他不認同持續五到十年的「超級循環」說法，認為供應商在生意好時必然會擴產，最終供需會達到平衡。

焦佑鈞表示，DDR4 目前的需求是因AI產能排擠造成的落後指標，並非領先指標。真正觀察重點是AI的熱潮能持續多久。隨著三星、SK海力士、美光等大廠擴充DDR5產能，供應量將逐漸滿足市場需求。

