台積電法說行情失靈免驚？陸行之讚爆「喜歡神山的保守」

台積電16日法說會，隔日股價受美股大跌拖累爆量下殺。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電16日舉行法說會繳出亮眼的成績單，台積電董事長暨總裁魏哲家也對在美國擴產進度、AI需求等做出說明。隔日（17日）卻遭逢美股重挫造成法說會行情失靈，對此，知名分析師陸行之也對台積法說發表個人看法，他大讚，台積電第一次用紀律discipline 來形容以後的投資，「感覺是在AI市場一陣瘋狂聯盟送錢下大單後撒下一盆冷水」，要投資人冷靜一點，也注入了一股清流，直呼「我喜歡神山今天的保守」。

陸行之在臉書PO文稱，雖然神山今年賺錢每股超過60元，EPS增長40%沒問題，但在AI永動機槓桿啟動之際，我們看到HPC業務三季度0季增（Nvidia/AMD 三季度指引都是雙位數季增，博通預期9%季增，這樣表示客戶手上庫存可能會季減），四季度公司整體業務以台幣計價幾乎持平（不用擔心，這還是小幅優於市場預期的喔）。

請繼續往下閱讀...

他提及，台積電第一次用紀律 discipline 來形容以後的投資，也第一提到終於要研究客戶的下游客戶的需求，感覺是在AI市場一陣瘋狂聯盟送錢下大單後撒下一盆冷水，要我們投資人冷靜一點，也注入了一股清流。

陸行之讚爆喜歡神山今天的保守，也沒誇大看明年多好多好，不像過去總是跟著市場瘋狂起舞，然後拉高市場預期後隔半年再來下修？他也拋出一個問題：「以今年的獲利/明年的預期，明年每季7元以上，後年上看10元現金股利沒問題吧？」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法