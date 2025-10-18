台中國際會展中心下週將開展 立委何欣純盼台中會展、接單一條龍

台中國際會展中心首展下週將登場，何欣純立委（右2）感謝外貿協會董事長黃志芳（左2）與「台灣手工具工業同業公會」持續的溝通、協助。（何欣純立委提供）

〔記者陳建志／台中報導〕台中水湳經貿園區「台中國際會展中心」下週即將啟用開展，立法委員何欣純表示，面對世界經濟局勢變化、以及台美關稅壓力，立法院昨天三讀通過韌性特別預算，編列460億元協助產業提升競爭力、開拓多元市場、爭取海外訂單，期盼會展中心啟用後，優化交通、參展旅宿機能，讓台中會展、接單、拚經濟一條龍。

何欣純說，台中國際會展中心是中部最大展覽會館，開館過程中、遇到工程點交、項目點收、布展時程等問題，多次邀集市府、外貿協會、以及台中產業公協會等各單位共同溝通協調，終於可以歡喜開館。

首展「2025台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」將在下週10月21至23日登場，感謝市府、貿協團隊全力以赴，更感謝台中所有產業公協會的關心。接下來還有「台中工具機暨智慧製造展」、「百工百業博覽會」、「台灣國際工具機展」，陸續精彩登場，台中產業壯盛，指日可待！

何欣純指出，台中精密機械、航太、自行車、水五金與工具機等世界級產業聚落完整，聚集許多世界級「隱形產業冠軍」，具備「前店後廠、一日訪展」的產業優勢。特別感謝擔任先發首展的「台灣手工具工業同業公會」、前後任理事長、與所有幹部團隊，也感謝外貿協會董事長黃志芳，多次會議溝通、更親自到會展中心看現場、追進度，與市府協調，中央、地方合作非常感恩。

何欣純表示，日後展館優化、交通與公共運輸、動線、參展旅宿生活機能、到推動招商服務，都會持續關注，讓台中會展、接單、拚經濟一條龍，成為鏈結全世界的重要基地。

