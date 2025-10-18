華邦電董事長焦佑鈞：AI對台灣是幸運的機會

華邦電（2344）董事長焦佑鈞指出，受惠於AI熱潮，下半年市場狀況不錯。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／南投報導〕記憶體廠華邦電（2344）董事長焦佑鈞指出，受惠於AI熱潮，下半年市場狀況不錯，但整體經濟並未全面蓬勃，仍有許多不確定性；他認為，A I對台灣是幸運的機會，產業往美國移動是繼東南亞及中國之後，第三波外移，儘管美國的成本較高，相信各家廠商會自行評估成本及獲利，找到適合自己的發展策略。

華邦電今在南投暨南大學舉辦家庭日活動，焦佑鈞出席活動並接受媒體採訪，他認為下半年記憶體市況不錯，對於未來持審慎看待，他表示世界變化太快，三個月前後的市場氛圍已截然不同，仍有許多不確定性，如232條款及美國利率走勢。

請繼續往下閱讀...

焦佑鈞表示，這波記憶體供不應求，主要是AI造成的產能排擠效應，因AI需求過於強勁，導致產能被排擠。此現象不僅發生在單一公司，而是整個台灣產業界的普遍狀況。由於AI帶來的價值較高，許多廠商正調整策略與資源來應對，這對走在科技前沿的台灣而言，是個幸運的機會。

美中地緣政治角力方面，焦佑鈞表示，地緣政治的爭論持續已久，稀土只是談判籌碼之一，雙方都在尋求雙贏，外部言論可能僅是製造談判氣氛，「他們關在房間談的，可能跟外面講的有差異」，「我們作為局外人，只能等待結論公布」，才能了解未來的遊戲規則並制定應對策略。

焦佑鈞並分析，赴美國投資設廠是台灣產業的第三次遷移浪潮。台灣企業正經歷第三次遷移，第一次是往東南亞、第二次是赴中國，第三次是美國。因美國帶動的世界趨勢，台灣企業只是順應趨勢尋找機會，他認為，所謂「五五分」是美國的期待，政府政策與個別企業的決策應分開看待，相信企業會從中尋找最適合自己的發展策略。

對於華邦集團的美國佈局策略，焦佑鈞表示，華邦確定會往美國佈局，但不會在當地從事晶圓製造。佈局重點將放在設計、銷售或應用發展，以貼近當地市場變化。這對公司而言是成本可控的策略。

