記憶體漲不停 華邦電明年營收挑戰千億

華邦電今天在南投舉行公司家庭日活動。總經理陳沛銘表示，7月起，市場景氣明顯回溫，客戶訂單湧現，「感受到市場的溫度加溫」。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／南投報導〕隨著AI帶動記憶體業結構改變，第三季DDR4漲價缺貨，NOR快閃記憶體價格也漲，傳出記憶體大廠華邦電（2344）第三季獲利可望帶旺全年轉虧為盈，第四季獲利更好；公司不僅對下半年營運逐季成長樂觀，也看旺2026年營運動能，預期明年營收將挑戰「千億元」大關，躋身台灣半導體「千億俱樂部」行列。

台灣半導體業目前營收超過千億元的公司包括台積電、聯電、日月光、聯發科、瑞昱、聯詠等6家。華邦電年營收歷史新高是2021年的996億元，明年可望再創新高。

華邦電今天在南投舉行公司家庭日活動。總經理陳沛銘與媒體會談表示，受美國祭出關稅影響，今年第二季原對下半年景氣勤料，但自7月起，市場景氣明顯回溫，客戶訂單湧現，「感受到市場的溫度加溫」，不僅原有客戶拉貨積極，過去難以打入的大客戶也主動上門洽談合作，甚至開出多年期長約。這種情況在過去2、3年幾乎未曾出現，顯示記憶體市場已走出低市況。

陳沛銘說，這波轉折主要來自DRAM市場結構性改變，因全球三大DRAM製造商陸續轉進12奈米以下製程節點，但因此先進製程無法生產DDR4，大廠一旦轉入12奈米以下製程，就幾乎「回不來」生產DDR4市場，使得DDR4供應量驟減。

陳沛銘表示，目前全球能穩定供應DDR4的廠商，僅剩華邦電與南亞科兩家廠商，隨著市場供給吃緊，客戶紛紛提前鎖單、簽下長期合約。隨著DDR4需求強勁，短期供需難以平衡，價格維持高檔。DDR5因大廠刻意壓價促轉換，出現「價格倒掛」現象。PC市場確實會逐步導入DDR5，但網通、車用等產品多若強行轉換，成本過高，預估短期仍會以DDR4為主流。

華邦電目前在高雄廠現有月產能約1.5萬片，可擴及到3萬片，計劃從20奈米節點轉進16奈米DDR4，已完成認證，16奈米估產出提升約30%。因應DDR4的市場缺口，華邦電有計劃擴產，目前設備交期約9至12個月，較先前15個月明顯改善，若順利進行，明年下半年可望擴增產能。

陳沛銘表示，除了DRAM產品外，華邦電在NOR Flash市場同樣受惠需求成長。公司為全球NOR Flash龍頭，第三季出貨明顯上升，主因車用、PC及網通應用熱絡，加上市場儲存容量提升，從256MB升至512MB，單片用量倍增，推升整體需求。第三季已出現漲價，第四季仍有再漲空間。

展望後市，陳沛銘表示，華邦電預期第四季至明年第一季營收將持續成長，獲利也可望改善。以市場需求延續來看，DDR4與NOR Flash供應又維持緊縮，明年營收來挑戰千億元新高。他強調，將在維持獲利穩健的前提下，持續投資先進製程與擴產。

