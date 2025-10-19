老屋伴老人2》 全台僅老人居住宅數 連2季突破80萬宅

連兩季全國僅老年人居住宅數突破80萬宅、占全國設籍住宅數量逾1成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕連兩季全國僅老年人居住宅數突破80萬宅、占全國設籍住宅數量逾1成。根據內政部不動產資訊平台最新發布，第一季全國僅老人居住宅數高達85.02萬宅，其中老人獨居宅數高達65.52%、占比達77%，至於，二名老人居住在一起的老老照顧的住宅則有17.74萬宅、占比近21%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，老人獨居宅數量增加，主要可能小孩都已經成家立業，在外地自行居住照顧家庭，而老伴可能離異或者已經不在世，導致獨居現象，近幾年銀髮宅雖然市場上慢慢出現，但仍沒有出現市場接受度大增的現象，可能與長輩的居住行為、生活習慣與財務能力有關。

進一步觀察六都僅老人居住宅數最新統計，第一季台北市有11.63萬宅、新北市有16.52萬宅、桃園市有6.73萬宅、台中市有7.95萬宅、台南市有6.74萬宅以及高雄市有10.89萬宅。

其中新北市老人獨居宅數最多、有13.1萬宅，第二多則是台北市有8.88萬宅，以及第三多為高雄市、有8.39萬宅。

新北老人獨居宅最多 其次北市

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台灣高齡化，以及不婚、離異或鰥寡而使得老人獨居宅數量續增。由於長者普遍有房，也因此常遭詐騙集團盯上，官方若能針對長者教育宣導防範房地產詐騙，以及提供行動家居清潔、修繕等優良廠商，能讓老人與老宅同時獲得呵護。

超高齡化、少子化已經是先進國家難逃的宿命，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，台灣人口失衡的結構問題又走得更快、更前面，整體社會在長照、醫療、社區服務須加速跟上腳步外，還要面對少子女化造成的勞動力短缺的夾擊，而目前以機構或是養老地產為核心的示範性質仍高，應思考拉大結構格局，才能深入更基層、底層的需求。

