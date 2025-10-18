他多益考880分卻「不敢開口說英文」 直接被公司炒魷魚

在實際職場上，出現過「雖然多益分數很高，卻完全無法開口說英語」而被解雇的案例。（情境照）

〔財經頻道／綜合報導〕在需要英語能力的職場中，多益（TOEIC）分數高確實是一項重要的加分條件。然而，在實際職場上，也曾出現「雖然多益分數很高，卻完全無法開口說英語」而被解雇的案例。位於東京的高階主管獵頭公司「Tokyo Executive Search」（TESCO）社長福留拓人就分享了實際案例，表示當時有名求職者靠著多益880分的成績，被位於北歐的一家機械零件製造商聘用，結果到達當地時，才被發現幾乎不會說英語，結果到職一個月就被開除了。

福留拓人指出，在尋找人才的過程中，英語能力的確認是不可或缺的，但過程中仍有過幾次令人痛苦的失誤。而他印象最深刻的案例是位於北歐的一家機械零件製造商。

福留拓人進一步指出，該間製造商是一家日商企業在北歐設立的工廠，因現任廠長突發重病而辭職，必須儘快找到能立即上任的人選。由於工廠所有員工都在北歐當地聘用，因此英語是基本條件；而在北歐，英語普及率極高，這自然是理所當然的要求。

不過由於是臨時人事異動，製造商也相當急迫，所以面試流程進行得非常倉促。這時有位求職者提出了多益880分的成績，由於一般來說，多益800分以上就會被認為足以應付日常生活與商務溝通，再加上對方出示了證書，並信心滿滿地說：「我的英語完全沒有問題。」因此TESCO判定其英語能力應該可以。

於是公司就沒再安排英語面試，由總公司直接主導錄取決定。然而他被錄取並至北歐赴任後，才發現幾乎不會說英語。所以在到職一個月後就被開除了。

福留拓人指出，多益測驗評量的主要是閱讀、聽力與文法能力，與實際口說能力完全不同。因此他們之後都採取「突襲式英語面試」，在不告知求職者的狀況下，在面試時直接改用英語交流，才能真實地反映出對方的實際熟練度與臨場反應能力。

