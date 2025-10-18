Costco購物車太邪惡！總是一推就失控爆買 全網狂教「止血神招」

美式賣場好市多（Costco）以商品種類豐富、價格實惠聞名。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以商品種類豐富、價格實惠聞名，常吸引許多人前往採購，但也常讓人一進門就荷包失守。近日有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享，自己的「妙招」，讓他花不到5千元成功「鎖住錢包」的方法，引起網友熱烈討論。

原PO表示，這次去好市多只帶了5000元現金，並事先列好「必買清單」，再把信用卡鎖在保險櫃裡，防止臨時失控購買。

請繼續往下閱讀...

她分享，自己購買了靠得住好眠褲3箱、奇亞籽蜂蜜檸檬飲2組、詩特莉水果磅蛋糕2包，其餘商品則只挑這週特價品。

整趟採買過程中，原PO會一邊拿計算機精算金額，最終實測這方法購買成功，守住荷包。但她也提醒「不能逛超過1小時」，很可能會看到太多優惠而忍不住購買。

貼文曝光後，有許多網友表示佩服，也有網友分享其他方法，許多人推薦「不推推車，直接手拿東西結帳」，稱這是精準又不會多買的好辦法，也有網友表示「購物的時候千萬不要看別的車，不然腦子一定會短路」。

有網友看到這篇文章後，分享「一開始也會用計算機克制自己，但後來我就直接關掉，有缺的都買下去！」、「好市多，好可怕，錢包君在發抖中」、「上次去也是帶5000現金，想著只買清單內的，但就是會越拿越多，最後靠著意志力逃離 真的不能待太久」、「我都破萬或接近萬，所以一個月只去了一趟」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法