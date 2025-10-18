川普又丟大招！「3種車」下月起最高吞25％關稅 背後原因曝光

川普對進口中、重型卡車及零組件課徵25%關稅，進口巴士則加徵10%關稅。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普17日簽署多項行政命令，宣布自11月1日起，對進口中型與重型卡車及相關零件課徵25%關稅，並針對進口巴士加徵10%關稅，同時宣布擴大針對國產汽車與引擎的稅務補貼。

《路透》報導，白宮強調，這項措施是基於「國家安全考量」，旨在推動更多汽車製造回流美國本土。

根據命令內容，關稅將涵蓋第3至第8級（Class 3–Class 8）卡車，包括大型皮卡、搬家車、自卸車、貨運卡車與18輪聯結車拖頭等。但這項政策被認為，可能對墨西哥造成重大打擊，因為墨國是美國最大中重型卡車進口來源。

川普（Donald Trump）同時宣布擴大針對國產汽車與引擎的稅務補貼，凡在美國組裝的車輛可獲得相當於建議零售價3.75%的抵免，補貼期限延長至2030年；這筆補貼也擴及美國本土生產的中重型卡車與引擎。

不過美國商會（U.S. Chamber of Commerce）警告，新關稅可能影響與盟友的經貿往來，並表示美國前5大中重型卡車進口來源：墨西哥、加拿大、日本、德國與芬蘭，都是美國的盟友或親密夥伴，不應被視為國安威脅。

報導指出，川普政府此舉也同步提供包括通用汽車（GM）、福特（Ford）、豐田（Toyota）、Stellantis、本田（Honda）、特斯拉（Tesla）等車廠補貼，用以抵銷先前對進口零件加徵的高額關稅成本。

根據商務部資料，今年5月，川普對超過4600億美元（約新台幣14兆元）的汽車與零件進口祭出25%關稅，但後來與日本、英國及歐盟達成協議，調降部分關稅。

不過到了8月，美國再次對400多項產品加徵鋼鋁稅，總進口額約2400億美元（約新台幣7.3兆元），其中也涵蓋電動車鋼材與巴士零組件。

