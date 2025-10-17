大樂透頭獎連9摃下期上看3.5億 加碼100萬獎只剩10組

今晚大樂透頭獎連9摃，下期上看3.5億元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（17日）開獎的大樂透，頭獎連9摃，台灣彩券公司預估下期（21日）大樂透頭獎累積金額上看3.5億元；大樂透加碼100萬獎項則開出4組，總中獎注數為4注，4組均單注中獎、各得獎金100萬元。台彩表示，大樂透中秋加碼100萬獎項還有10組未開出，將於下期繼續加開。

本期大樂透中獎號碼「03、15、16、31、32、45」，特別號「42」；49樂合彩中獎號碼「03、15、16、31、32、45」。本期今彩539中獎號碼「01、21、31、32、34」；39樂合彩中獎號碼「01、21、31、32、34」。本期3星彩中獎號碼「286」；4星彩中獎號碼「5783」。

台彩中秋加碼4.5億元，自9月15日起3星彩及4星彩連續24期壹獎獎金翻倍；9月16日起大樂透加開100組100萬元；9月27日起連續16天「BINGO BINGO賓果賓果」的「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」玩法獎金加碼；39樂合彩也自9月29日起連續24期「二合」玩法單注獎金提高至1500元。

