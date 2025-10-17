上緯投控攜手氫谷動能 推進氫能巴士產業鏈

上緯與全台灣第一台氫能巴士領導廠商氫谷動能正式簽署合作備忘錄（MOU） ，左為上緯投控總經理蔡孝德，

右為氫谷動能董事長鄭英豪。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕在全球推動淨零碳排與綠色交通的浪潮下，上緯投控（3708） 宣布與全台灣第一台氫能巴士領導廠商氫谷動能正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在「氫能巴士及特種車輛的動力系統」領域展開深度合作，共同推動氫能產業生態鏈的發展。

上緯投控總經理蔡孝德指出，旗下的上偉碳纖將採用專業先進的高壓Type IV低碳可回收氣瓶技術，製造車用四型氫氣瓶，具重量輕、儲氫量高等優勢，確保大型車輛使用氫能的安全與高效存儲；而氫谷動能董事長鄭英豪表示，氫能交通需要完整的產業鏈支持，這次合作將加速氫能特種車輛的成長，讓城市運輸更加綠色低碳，實現乾淨能源的普及化。

雙方未來將針對技術驗證、產品開發及示範運行計畫展開合作，期望在不久的將來，能為台灣及國際市場推動低碳公共運輸體系，加速台灣氫能產業邁向國際舞台，攜手推動永續交通與智慧城市願景

