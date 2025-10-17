台灣邦交國加1？「這國」經濟被中國害慘 總統候選人再公開表態

宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，改與中國建交。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕今年11月，宏都拉斯將舉行總統大選，自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）將「與台復交」做為政見，他受訪再強調，台灣一直是宏國重要合作夥伴，若當選願意與台灣恢復外交關係，並表示宏國與中國相比生產能力有限，無法從與北京的貿易協定中受益，甚至陷入困境，導致國內貧困、失業加劇。

宏都拉斯在2023年3月與台斷交，轉與中國建交。《中美洲360》（centroamerica360）報導，納斯拉亞接受西班牙最大通訊社《埃菲社》（EFE）採訪時表示：「台灣一直是宏都拉斯的重要合作夥伴，我願意與台灣恢復外交關係。」

請繼續往下閱讀...

今年8月，納斯拉亞就曾表示，如果他在2025年贏得下屆宏國總統大選，將會恢復和台灣的外交關係。納斯拉亞曾是宏都拉斯第1副總統，也曾是現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）重要的政治盟友。當卡斯楚推動與中國建交時，納斯拉亞多次公開反對。

納斯拉亞表示，宏都拉斯僅是1個小國，與中國相比生產能力有限，無法從與北京的貿易協定中受益，「中國可能會讓我們陷入困境。事實上，他們已經讓我們陷入困境了，他們（中國）透過引進中國產品，取代許多國內生產商和企業家，且這些產品便宜很多，導致宏都拉斯國內貧困和失業加劇。」

納斯拉亞也明確表示，雖然他將與各國保持貿易關係，但他的外交重點是重建與台北的關係，即使這意味著與中國的緊張關係。

「我將恢復與台灣的往來，如果中國同意，那很好，但貿易關係應該是與世界上任何國家進行。」他強調。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法