焦點股》合勤控：第3季獲利優於預期 亮燈漲停

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股合勤控（3704）公告自結獲利，第3季每股稅後盈餘1.37元，一舉將上半年每股虧損0.24元轉正，前3季每股稅後盈餘1.13元。

受惠獲利優於預期，合勤控今日股價開高後，隨即攻上漲停35.75元，截至9:10分，股價仍高掛漲停，成交張數逾3000張，而漲停委買張數高掛逾7900張。

市場法人指出，合勤控第3季受惠國防產品出貨提高、新台幣兌美金貶值，以及部分保固準備金迴轉等因素助益毛利率達29.8%，表現亮眼。

合勤控第3季產品組合為銅線產品8%、光纖產品52%、FWA 16%、企業網通14%，及其他10%。除了部分高毛利產品助益產品組合向上外，其他包括國防產品出貨量提高、新台幣兌美金貶值，以及部分保固準備金迴轉等因素，也都對毛利率產生正向影響。在業外亦有部分匯兌收益下，單季每股稅後盈餘為1.37元，優於預期。

展望第4季，法人指出，合勤控之南亞客戶拉貨需求將略有調整，預估營收將較季減3.3%至62億元。而較高毛利之產品出貨動能則將持續。2026年持續成長預期不變，國防產品展望逐漸明朗，而歐洲與南亞相關營收將於2026年持續成長，北美客戶需求則逐漸回溫。

法人表示，合勤控國防相關產品（包括無人機、無人艇）的通訊相關產品組合完整、需求展望較往年更明朗下，2026年國防相關營收將較2025年更加成長，並有助於毛利率向上。另外，由於近期記憶體價格持續提高，合勤控雖然有部分策略採購，但2026年毛利率仍將受到記憶體漲價影響。

